Internacionalista y Doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research en Nueva York, con licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM. Genaro es una de las figuras de mayor renombre en el ámbito periodístico en México, lo que lo ha llevado a protagonizar coberturas especiales como las elecciones en Líbano en el 2018, y en Estados Unidos en el 2016, 2020 y 2022. Ha entrevistado a figuras como los premios Nobel Malala y a Peter Mauer, y a líderes globales como Edna Solberg. Fue nombrado como uno de los 10 líderes de opinión más influyentes de México por la revista Forbes.