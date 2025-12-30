¿A Cuántos Grados Estamos en Tamaulipas por Frente Frío 25? Así Está Clima Hoy 30 de Diciembre

Este martes 30 de diciembre de 2025 se mantiene un ambiente frío en gran parte del sur de Texas y de Tamaulipas, con temperaturas bajas durante la mañana y rachas de viento que intensifican la sensación térmica, debido al ingreso del frente frío número 25.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas Hoy Martes 30 de Diciembre de 2025

En el valle del sur de Texas, el termómetro registra 47 grados Fahrenheit, con sensación térmica cercana a los 36 °F debido al viento, aunque con rachas menores a las de ayer. La temperatura máxima alcanzará los 62 °F, mientras que por la noche descenderá hasta los 50 °F.

Para los próximos días se espera un ascenso gradual en las temperaturas, con máximas que oscilarán entre los 68 y hasta 82 °F de miércoles a viernes, aunque las mínimas seguirán siendo frías. No se prevé precipitación, manteniéndose condiciones secas.

Pronóstico del Tiempo en Tamaulipas para Hoy 30 de Diciembre de 2025

En Tamaulipas, Nuevo Laredo amaneció con 7 °C y se espera una máxima de 17 °C, con cielo variable y presencia de nubosidad durante el día, dando paso a periodos de sol conforme avance la jornada. Las mínimas seguirán entre los 6 y 9 °C, mientras que las máximas aumentarán gradualmente hasta alcanzar los 30 °C el viernes.

Para Reynosa, se reportan 9 °C por la mañana, con máxima de 17 °C y descenso nocturno hasta los 11 °C. A partir del jueves se espera un repunte térmico, con máximas que podrían llegar a los 30 °C hacia el viernes. En Matamoros, la temperatura mínima es de 8 °C, con sensación térmica aún más baja por efecto del viento. Las máximas para los próximos días se mantendrán entre los 18 y 20 °C, sin probabilidad de lluvia.

En Ciudad Victoria, la capital del estado, se registran 9 °C por la mañana y una máxima estimada de 24 °C, con cielo variable y condiciones estables. Tampico presenta una mínima de 12 °C, máxima de 17 °C y cielo parcialmente nublado, con cero por ciento de probabilidad de lluvia; hacia los siguientes días se prevé un incremento en las temperaturas, alcanzando hasta 24 °C.

Autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, especialmente durante la noche del miércoles, cuando se celebrará el Año Nuevo, ya que persistirá la sensación de frío.

Este martes corresponde al día 364 del año, con el atardecer previsto alrededor de las 5:58 de la tarde. Se invita a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante los cambios de temperatura.

