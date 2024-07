Abuelito de 73 Años Cumple su Sueño y Se Inscribe en la Universidad

Don Heraclio Estrada ha decidido darle un giro radical a su vida a los 73 años. Con más de cinco décadas dedicadas a la aguja e hilo, este incansable trabajador ha decidido cumplir su sueño de juventud: estudiar una ingeniería.

En un emotivo relato, Don Heraclio quien es originario de Valle Hermoso, Tamaulipas, compartió cómo la idea de volver a las aulas surgió durante un viaje con uno de sus hijos.

Le dije textualmente, no me pienso morir sin ir a la universidad. Y ahí estoy, espero alcanzar a llegar.

Gracias al apoyo de su familia, especialmente de su hijo, quien se encargó de gestionar toda la documentación necesaria, Don Heraclio ya es oficialmente un estudiante universitario.

La semana pasada vino y me escribió. Me dijo: papá, este, ya está arreglado el asunto.

Con su decisión, Don Heraclio se convierte en un ejemplo inspirador para muchas personas, demostrando que la edad no es un obstáculo para alcanzar las metas.

Hoy tengo setenta y tres años, y voy a convivir con personas de cuarenta o treinta, no sé. No me han dado la lista de útiles escolares.