Chocan Tráiler y Transporte Escolar en Carretera Nuevo Laredo - Reynosa; Hay Alumnos Lesionados
Autoridades atienden un accidente entre un autobús escolar y un tráiler en la carretera Reynosa - Nuevo Laredo, se reportan varios estudiantes lesionados.
Un fuerte choque entre un tráiler y un autobús escolar de preparatoria se reporta este viernes 19 de septiembre 2025. De acuerdo con los primeros reportes, algunos alumnos están lesionados y uno de ellos prensado.
Los hechos se registran en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, a la altura del poblado Arguelles, en el área de la Ribereña. Servicios de emergencia trabajan en el lugar.
🟡 | #VoceríaInforma— Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 19, 2025
Autoridades atienden accidente entre tráiler y autobús en carretera Reynosa-Nuevo Laredo a la altura del Ejido Argüelles de #Reynosa.
Se recomienda precaución. pic.twitter.com/ahhsxIWsmq
Información en desarrollo....
