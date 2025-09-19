Chocan Tráiler y Transporte Escolar en Carretera Nuevo Laredo - Reynosa; Hay Alumnos Lesionados

Un fuerte choque entre un tráiler y un autobús escolar de preparatoria se reporta este viernes 19 de septiembre 2025. De acuerdo con los primeros reportes, algunos alumnos están lesionados y uno de ellos prensado.

De acuerdo con reportes preliminares; hay un estudiante prensado. Foto: N+

Los hechos se registran en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, a la altura del poblado Arguelles, en el área de la Ribereña. Servicios de emergencia trabajan en el lugar.

🟡 | #VoceríaInforma



Autoridades atienden accidente entre tráiler y autobús en carretera Reynosa-Nuevo Laredo a la altura del Ejido Argüelles de #Reynosa.



Se recomienda precaución. pic.twitter.com/ahhsxIWsmq — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) September 19, 2025

Información en desarrollo....

