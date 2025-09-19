Inicio Tamaulipas Chocan Tráiler y Transporte Escolar en Carretera Nuevo Laredo - Reynosa; Hay Alumnos Lesionados

Chocan Tráiler y Transporte Escolar en Carretera Nuevo Laredo - Reynosa; Hay Alumnos Lesionados

Autoridades atienden un accidente entre un autobús escolar y un tráiler en la carretera Reynosa - Nuevo Laredo, se reportan varios estudiantes lesionados.

Chocan Tráiler y Transporte Escolar en Carretera Nuevo Laredo - Reynosa; Hay Alumnos Lesionados. Foto: N+

Un fuerte choque entre un tráiler y un autobús escolar de preparatoria se reporta este viernes 19 de septiembre 2025. De acuerdo con los primeros reportes, algunos alumnos están lesionados y uno de ellos prensado.

De acuerdo con reportes preliminares; hay un estudiante prensado. Foto: N+

Los hechos se registran en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, a la altura del poblado Arguelles, en el área de la Ribereña. Servicios de emergencia trabajan en el lugar.

Información en desarrollo....

