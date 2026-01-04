Inicio Tamaulipas Accidente Múltiple en Carretera de Tamaulipas Deja Tres Muertos y Siete Lesionados

Accidente Múltiple en Carretera de Tamaulipas Deja Tres Muertos y Siete Lesionados

Un accidente múltiple registrado en el la carretera en Tamaulipas, dejó un saldo de tres personas fallecidas y siete lesionadas.

Accidente Múltiple en Carretera de Tamaulipas Deja Tres Muertos y Siete Lesionados. Foto: SSP Tamaulipas

Al mediodía de este domingo 4 de enero de 2026 se mantuvo cerrada la circulación en el carril de sur a norte de la Carretera Federal 101 Victoria–Matamoros, luego de registrarse un accidente múltiple a la altura del kilómetro 126, en el municipio de Cruillas.

De acuerdo con el reporte actualizado de las autoridades, el percance dejó un saldo de siete personas lesionadas y tres fallecidas, lo que obligó al cierre del tramo afectado para permitir las labores de auxilio, atención médica y peritajes correspondientes.

Autoridades Asistieron a Lesionados en Carretera de Tamaulipas 

Al lugar acudió personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, comisionado a la Estación Segura Los Rayones, quienes brindaron asistencia a las víctimas y mantuvieron el resguardo de la zona para evitar nuevos incidentes.

Las autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones, atender las indicaciones viales. 

