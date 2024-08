Tandas de Cirugías en México: Un Riesgo para la Salud si No se Verifica al Médico

En México el término de “tandas” se popularizó desde hace varios años, estas permiten que un grupo de personas junten cierta cantidad de dinero y se estima que al menos el 30% de la población adulta en nuestro país la utiliza como una forma común de financiamiento.

De este concepto surgieron las “tandas de cirugías” que son utilizadas para obtener los fondos necesarios para llevar a cabo en su mayoría cirugías estéticas, una actividad común en todo el país.

“Las tandas” se ofrecen en las redes sociales y en muchas ocasiones se desconoce la persona que las realiza, ésta es quien busca la clínica y los médicos con el que las participantes podrán operarse, una actividad que de acuerdo a las autoridades no es recomendable.

El que las personas por bajos recursos entren a tandas nosotros les recomendamos que no hagan eso, por que ellos no van a estar seguros de quien los va a operar, porque muchas veces la paciente ni siquiera conocen al medico que las va a operar, nada mas llegan, ya hicieron un contrato con la persona que esta recabando ese dinero y llegan a la clínica donde ni siquiera se presenta el medico con ellos la pasan a quirófano y les hacen el procedimiento, pero a veces ni siquiera conocen al medico, no hagan eso.

Verificar el médico que llevará a cabo la operación estética es uno de los pasos más importantes, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva en Tamaulipas son únicamente 35 médicos certificados en cirugía plástica en el estado: 11 se encuentran en el municipio de Tampico, 9 en Reynosa, 6 en Matamoros, 5 en Nuevo Laredo, 2 en Ciudad Victoria, 1 en Río Bravo y 1 en Miguel Alemán.

Si alguien se quiere operar de una cirugía plástica y quiere saber también qué cirujanos plásticos hay aquí en matamoros pues puede venir aquí a la Coepris, aquí nosotros tenemos registrados a los cirujanos plásticos con sus permisos, licencias y sus autorizaciones, los cirujanos estéticos no vienen aquí con nosotros porque ellos no pueden tener, no pueden realizar operaciones, ellos si no están dados de alta con nosotros. Ahora la federación con un acuerdo con el estado ahora ellos son a nivel federal son los que otorgan esos permisos para las intervenciones quirúrgicas, el permiso del quirófanos y las clínica lo hacen los permisos directamente con ellos, ya el estado no tiene injerencia en esos permisos.