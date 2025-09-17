Alumnos del Cetis 78 Protestan y Agreden a Docente en Tamaulipas; Autoridades Investigan

La tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025, se registró una protesta estudiantil en el Cetis 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas, la cual terminó en hechos violentos luego de que alumnos se manifestara contra el director del plantel, Julio “N”, señalado por supuestos actos inapropiados en contra de alumnas.

De acuerdo con los reportes, la protesta inició de manera pacífica; sin embargo, el ambiente se fue tornando tenso hasta que el directivo tuvo que resguardarse en la oficina de la dirección. Fue en ese momento cuando los estudiantes comenzaron a realizar destrozos en ventanas e inmobiliario del plantel.

Autoridades acudieron al CETis No. 78 en Altamira ante una manifestación de alumnos.



Desde el arribo de las corporaciones, se implementaron acciones de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar.



Asimismo, se llevan…

Guardia Estatal y Ejército Mexicano Arriban a Protesta Estudiantil en Tamaulipas

Ante la violencia, arribaron al lugar elementos de la Guardia Estatal y del Ejército Mexicano, quienes intervinieron para dispersar a los estudiantes y retirar al director, quien resultó con golpes en el rostro durante los incidentes.

Cabe destacar que, desde un día antes, algunos alumnos habían convocado a realizar la huelga al término de clases para exigir la destitución del director, quien apenas tiene un año al frente del Cetis 78.

Autoridades se encuentran realizando investigaciones tras los hechos.

