Fans de BTS se Manifiestan en la Plaza de Armas en Tampico, Tamaulipas; Este es el Motivo

Fanáticas de la agrupación BTS del sur de Tamaulipas se plantaron en la plaza de armas de Tampico para protestar contra una promotora y boletera por presuntas irregularidades.

Molestas por no conseguir un boleto para el concierto, señalan que en la zona hay aproximadamente 600 personas que se encuentran en la misma situación y piden la intervención de PROFECO.

Marcha Por Boletos de BTS en CDMX Hoy: Estos son los Puntos Afectados

Porque se supone que nosotros compramos una membresía de weverse que la teníamos que comprar, pero resulta que estas dos boleteras ya tenían boletos a la venta cuando nosotros estábamos esperando para entrar a la sala y comprar boletos Lili Administradora de BTS Tampico

Firmes en su lucha, no piensan caer en las reventas en donde aseguran que hay boletos VIP de hasta 132 mil pesos.

¿Fans de BTS en CDMX se manifestaron por reventa de boletos?

Fans de BTS marcharon en la CDMX para exigir que las autoridades mexicanas frenen los costos excesivos y la reventa ilegal para conciertos masivos. Piden transparencia en la venta de boletos.

Las fan reportan que alrededor de 800 personas han sido estafadas, también señalaron que algunos boletos en reventa fueron publicados hasta en 320 mil pesos.

