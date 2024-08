Hombre Transportaba Migrantes Escondidos en Conos Viales

En un operativo realizado en el condado de Webb (Texas), patrulleros del Departamento de Seguridad Pública de Texas (TxDPS) arrestaron a Israel Alexander Salas, un hombre originario de Brownsville, después de una intensa persecución a alta velocidad. Salas, acusado de tráfico de personas, intentó evadir a las autoridades mientras transportaba a 11 indocumentados en un camión utilizado para obras viales.

En un video difundido por las autoridades texanas, se muestra cómo el incidente comenzó cuando los agentes le solicitaron a Salas que detuviera su vehículo en la carretera interestatal IH-35. En lugar de detenerse, Salas aceleró, desatando una persecución que se extendió hasta los límites del condado de Webb. Finalmente, fue interceptado y arrestado.

TX DPS Trooper Finds 11 Illegal Immigrants Smuggled Inside Traffic Cones



8/3: A smuggler in a Ford traffic construction truck led @TxDPS Troopers on a high-speed pursuit on IH-35 in Webb County.



The smuggler, Israel Alexander Salas of Brownsville, eventually stopped and was… pic.twitter.com/8TEPlesqdt