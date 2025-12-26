Autoridades Aseguran Camioneta con Reporte de Robo en el Extranjero en Reynosa

Durante recorridos de vigilancia personal de la Guardia Estatal en Tamaulipas, informó que aseguró una camioneta en Reynosa que contaba con reporte de robo en el extranjero. El aseguramiento se dio como resultado de acciones de prevención y supervisión en distintos sectores de la ciudad.

Los oficiales detectaron una camioneta de la marca Nissan Titán en aparente estado de abandono en la zona de Ribera Central, en el fraccionamiento Riberas de Rancho Grande, al poniente de Reynosa.

Autoridades Pusieron a Disposición Camioneta Decomisada en Reynosa

Al realizar la verificación correspondiente mediante una consulta en Plataforma México, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo en el extranjero, derivado de la revisión de su número de serie.

Tras corroborar el estatus del vehículo, los elementos procedieron a su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos, para posteriormente ponerlo a disposición de la Fiscalía del Estado, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

