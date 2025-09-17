Captan Conductor de Taxi de Aplicación Disfrazado de Miguel Hidalgo en Tamaulipas.

En Tampico, Tamaulipas, un peculiar taxi de plataforma se volvió viral en redes sociales luego de que tres jóvenes compartieran un video en el que, para su sorpresa, el conductor se presentó como “Miguel Hidalgo”, en plena temporada de Fiestas Patrias 2025.

En las imágenes, que rápidamente acumularon miles de reproducciones, se observa la llegada del vehículo al punto de abordaje. Los pasajeros, entre risas, se colocan sombreros y accesorios alusivos a la Independencia de México antes de iniciar el viaje, convirtiendo la escena en una experiencia totalmente festiva.

Taxi de Aplicación se Viraliza en Tampico, Tamaulipas. Foto: Salma López Castro

Taxi de Plataforma en Tampico con los Colores de la Bandera de México

Lo más llamativo es el propio automóvil: pintado con los colores de la bandera, con una gran campana en el techo y hasta equipado con un dispositivo de internet satelital, lo que garantiza a los usuarios comodidad durante el trayecto.

Este tipo de intervenciones creativas no son nuevas, pues cada año surgen iniciativas similares en distintas ciudades del país, donde conductores y comerciantes decoran sus unidades o locales con motivos patrios para sumarse al ambiente de celebración del 16 de septiembre.

