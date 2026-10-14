Ciencia y Tecnología

Entregan a Profepa Más Restos del Cohete Starship de SpaceX Hallados en Playa Bagdad

Ambientalistas entregaron una bolsa con materiales recolectados, mientras continúan las labores para retirar más desechos de la costa

Entregan a Profepa Más Restos del Cohete Starship de SpaceX Hallados en Playa BagdadEntregan Más Restos del Cohete Starship de SpaceX en Playa Bagdad. Foto: N+

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Ambientalistas y técnicos trabajan en Playa Bagdad para retirar restos del cohete Starship de SpaceX. La marea alta complica la tarea, pero la protección del ambiente es prioridad.

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