Entregan a Profepa Más Restos del Cohete Starship de SpaceX Hallados en Playa Bagdad

Se realizó la entrega a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de una bolsa con más supuestos residuos espaciales encontrados en la playa Bagdad, en Matamoros, informó Elías Ibarra, presidente de Conibio Global en Matamoros, Tamaulipas.

El representante agregó que en las labores de recolección participaron técnicos comunitarios y personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Sin embargo, el fuerte oleaje y la marea alta han dificultado el acceso a algunas zonas donde permanece este tipo de desechos.

Entregan Presunta Basura Espacial de SpaceX Hallada en Playa Bagdad de Matamoros

Señaló que continuarán con los trabajos de limpieza en playa Bagdad para retirar los residuos y proteger a la fauna marina.

Por otra parte, en días pasados, integrantes de la organización ambientalista Conibio Global denunciaron el hallazgo de fragmentos de material aislante y recubrimientos en Playa Bagdad, los cuales atribuyen a la actividad realizada por SpaceX durante el decimocuarto lanzamiento de su cohete Starship cerca del Golfo de México.

De acuerdo con lo señalado por la agrupación, la combinación de tormentas, el fuerte oleaje y corrientes marinas habría arrastrado estos residuos hasta la franja costera de Tamaulipas. Los ambientalistas vinculan el material al lanzamiento el pasado 28 de septiembre, en el que un propulsor explotó en aguas del golfo.

En dichos eventos anteriores, la presencia de fragmentos y piezas metálicas en el litoral movilizó a la Capitanía de Puerto de Matamoros, la cual llegó a emitir avisos preventivos a la navegación, al tiempo que colectivos ambientales mantuvieron el monitoreo por el posible impacto ecológico en la fauna marina y en las zonas de anidación de la tortuga lora.