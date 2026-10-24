Ciencia y Tecnología

Karime Venegas Regresa de Indonesia con Oro por su Extintor Acústico 'Vortex Tech'

La alumna del CETis 78 compitió contra representantes de 25 países con una propuesta que utiliza ondas acústicas para combatir conatos de incendio

Karime Venegas Regresa de Indonesia con Oro por su Extintor Acústico 'Vortex Tech'Karime Venegas Regresa de Indonesia con Oro por su Extintor Acústico 'Vortex Tech'. Foto: Cetis No. 78

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Desde Altamira a Indonesia, Karime Venegas triunfa con 'Vortex Tech', un extintor acústico que revoluciona la seguridad contra incendios.

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