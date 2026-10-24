Karime Venegas Regresa de Indonesia con Oro por su Extintor Acústico 'Vortex Tech'

La estudiante Karime Venegas Hernández, del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas, obtuvo la medalla de oro en una competencia internacional de innovación tecnológica en Indonesia, donde presentó su proyecto Vortex Tech, un extintor acústico diseñado para combatir conatos de incendio mediante ondas sonoras de baja frecuencia.

La alumna participó de manera individual en la competencia ISIF 2026, realizada del 13 al 17 de octubre en la Universidad de Indonesia, donde se enfrentó a representantes de 25 países. Además del reconocimiento, obtuvo una acreditación para participar en un evento internacional en línea, dentro de la categoría de tecnología.

De acuerdo con Karime, no encontró otro proyecto con características similares al suyo, cuya marca ya se encuentra registrada.

Para llegar a la competencia, la estudiante comenzó su preparación desde diciembre del año pasado, con el objetivo de dominar la presentación y responder las preguntas del jurado en inglés.

Como parte de su preparación, recibió asesoría del Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), en Ciudad Victoria, donde practicó durante varios meses para mejorar su exposición y las respuestas a posibles cuestionamientos.

Tras esta experiencia internacional, la joven continúa trabajando en una nueva versión de su propuesta tecnológica: un sistema automatizado para detectar y extinguir conatos de incendio mediante sensores térmicos infrarrojos y supresión acústica.

A diferencia del prototipo portátil, esta variante contempla una instalación fija en los techos, en puntos estratégicos, donde los sensores detectarían las llamas y activarían automáticamente el sistema, sin exponer directamente al operador al riesgo.

“Los detectores térmicos infrarrojos detectan la llama y automáticamente activan el sistema”, explicó Karime sobre esta nueva propuesta, en la que trabaja para fortalecer la seguridad ante posibles incendios.

El proyecto también tuvo participación en la edición 2026 del SESIT y ahora se prepara para una competencia prevista en Túnez, al norte de África, a finales de marzo de 2027, donde se espera la participación de representantes de 80 países, con áreas enfocadas en ingeniería, ciencia y tecnología.

Mientras tanto, la estudiante continuará asistiendo a congresos en distintas partes de la República Mexicana para ampliar sus conocimientos e impulsar sus proyectos de innovación.