Activan el Consejo Municipal de Protección Civil por Temporada de Ciclones 2026 en Matamoros

Estar preparados es una de las principales recomendaciones de las autoridades ante la temporada de ciclones. Esta semana se dio inicio al consejo de protección civil para coordinarse entre dependencias y empresas para atender cualquier contingencia que se presente.

Protección Civil de Matamoros activó las medidas preventivas para la temporada de ciclones tropicales 2026. Durante la reunión, se presentó el pronóstico oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua.

Consejo Municipal de PC por Inicio de Temporada de Huracanes 2026

Las autoridades solicitaron a la población reforzar sus acciones preventivas, mientras que las empresas deben actualizar sus planes de atención y respuesta.

Gustavo Acuña Rangel realizó la declaratoria formal de activación del Consejo Municipal de Protección Civil para la temporada de ciclones tropicales 2026.

¿Qué Hacer en Caso de Inundación?

Ante la presencia de lluvias intensas y posibles inundaciones, las autoridades de Protección Civil exhortan a la población a mantener la calma y tomar medidas preventivas que ayuden a resguardar la integridad y los bienes personales.

En primer lugar, se recomienda mantenerse informado a través de medios oficiales sobre el pronóstico del clima y posibles alertas emitidas por las autoridades locales. En caso de que el nivel del agua comience a subir, es importante desconectar la energía eléctrica y cerrar las llaves de gas y agua para evitar accidentes.

Si se vive en una zona propensa a inundaciones, se debe identificar las rutas de evacuación y los refugios temporales más cercanos, además de tener lista una mochila de emergencia que contenga agua, alimentos no perecederos, una linterna, radio portátil, botiquín de primeros auxilios y documentos importantes protegidos en bolsas herméticas, como identificaciones, actas de nacimiento, escrituras o pólizas de seguro.

Durante una inundación, las autoridades recomiendan no intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo, pues la fuerza del caudal puede arrastrar fácilmente. También se debe evitar el contacto con el agua estancada, ya que puede estar contaminada o esconder cables eléctricos sueltos.

Una vez que el nivel del agua descienda, se aconseja no regresar de inmediato al hogar, sino esperar la indicación de las autoridades y revisar cuidadosamente los daños estructurales antes de reactivar la electricidad o el gas.