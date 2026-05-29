Activan el Consejo Municipal de Protección Civil por Temporada de Ciclones 2026 en Matamoros

Autoridades de Matamoros activaron el Consejo Municipal de Protección Civil ante el inicio de la temporada de ciclones tropicales 2026.

Temporada de Ciclones 2026 en MatamorosFoto: N+

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Inicia la temporada de ciclones 2026 en Matamoros. Autoridades y empresas se coordinan para proteger a la comunidad.

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