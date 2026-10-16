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Daños por Lluvias e Inundaciones en Tampico-Madero: Corriente Arrastra Auto a un Canal

La interacción del norte con la cercanía del huracán Trudy podría causar más afectaciones

Corriente Arrastra Auto a un Canal en TampicoCorriente Arrastra Auto a un Canal en Tampico. Foto: N+

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Un auto es arrastrado por la corriente en Tampico tras intensas lluvias. El conductor logró salir ileso.

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