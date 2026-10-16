Daños por Lluvias e Inundaciones en Tampico-Madero: Corriente Arrastra Auto a un Canal

Las fuertes lluvias registradas esta mañana en la zona sur de Tamaulipas provocaron que un automóvil fuera arrastrado por la corriente de un canal en la colonia Primavera, en Tampico.

De acuerdo con la información, el vehículo fue desplazado desde la calle Tijerina hasta el cruce de Pedro J. Méndez y Francisco Javier Mina, donde quedó varado contra los muros de contención del canal, cuyo nivel aumentó considerablemente debido a las precipitaciones.

El conductor logró salir del automóvil y ponerse a salvo. Para abandonar el canal, tuvo que avanzar prácticamente nadando, sin que se reportaran personas lesionadas.

Personal de Protección Civil de Tampico brindará apoyo para coordinar las maniobras de retiro del vehículo y evitar mayores riesgos en la zona.

Se espera más lluvia en la zona conurbada

El frente frío número 2, acompañado de una masa de aire polar-ártico, recorrerá Tamaulipas este viernes, con probabilidad de lluvias fuertes, vientos intensos y un marcado descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el sistema ingresará a la Zona Norte durante la mañana, avanzará hacia la Zona Centro por la tarde y llegará a las regiones Cañera y Sur al finalizar el día.

El paso del frente frío favorecerá un evento de norte con ráfagas de entre 40 y 70 kilómetros por hora en distintas regiones de Tamaulipas, mientras que en el Golfo de México podrían alcanzar velocidades de entre 80 y 100 kilómetros por hora.

La interacción del huracán Trudy con el frente frío número 2 también podría generar afectaciones en la vertiente del Golfo de México, con lluvias, vientos fuertes y condiciones marítimas adversas en algunas zonas.