Tormentas Eléctricas en Tamaulipas: Pronóstico para Este Sábado

Tamaulipas tendrá un fin de semana con condiciones inestables debido a la presencia de lluvias y al ingreso del frente frío número 1 de la temporada, de acuerdo con información meteorológica difundida por Protección Civil Tamaulipas.

Para este sábado 3 y domingo 4 de octubre se mantiene el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes regiones de la entidad, principalmente en la Zona Norte, Zona Centro y región Cañera. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

El frente frío número 1 podría cruzar Tamaulipas entre el sábado 3 y el lunes 5 de octubre, favoreciendo un descenso en las temperaturas y condiciones de mayor inestabilidad durante el fin de semana.

Protección Civil contempla rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la Zona Norte, mientras que para la Zona Centro, región Cañera y Zona Sur podrían alcanzar entre 35 y 55 kilómetros por hora.

Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de acumulados importantes de lluvia, que podrían generar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar calles o zonas inundadas y extremar precauciones durante las tormentas, especialmente por la presencia de actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.