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Tormentas Eléctricas en Tamaulipas: Pronóstico para Este Sábado

Protección Civil contempla rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la Zona Norte

Tormentas Eléctricas en Tamaulipas: Pronóstico para Este SábadoTormentas Eléctricas en Tamaulipas. Foto: N+

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Lluvias fuertes y el frente frío 1 llegan a Tamaulipas. Protección Civil advierte de vientos y posibles inundaciones.

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