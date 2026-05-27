Lluvias Colapsan Avenidas en Matamoros; Automovilistas Quedan Atrapados

Las intensas lluvias registradas en Matamoros dejaron severos encharcamientos en distintos sectores considerados bajos, provocando que algunas vialidades quedaran prácticamente intransitables.



Uno de los puntos más afectados fue la zona de Acción Cívica y avenida Cavazos Lerma, a la altura del descenso del puente vehicular, donde el nivel del agua complicó el paso de automovilistas.

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A pesar de las recomendaciones emitidas por las autoridades para evitar cruzar áreas inundadas, varios conductores decidieron arriesgarse y avanzar entre los encharcamientos.

Vecinos Apoyan para Sacar Autos de Avenidas Inundadas de Matamoros



En el lugar, algunos hombres brindaron apoyo a los automovilistas empujando vehículos que quedaron varados o presentaron dificultades para continuar su camino, ayudando a que pudieran salir de la zona sin mayores afectaciones.



Autoridades de Protección Civil reiteraron el llamado a la ciudadanía para no exponerse y evitar transitar por calles inundadas, ya que el nivel del agua puede representar un riesgo tanto para conductores como para peatones.

⚠️ ATENCIÓN #MATAMOROS ⚠️



🌧️ Fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en la zona.



🚫 Evita transitar por calles inundadas

🏠 Si vives en zona de riesgo, mantente alerta

📱 Sigue únicamente información oficial

☎️ En caso de emergencia, llama al 911



La prevención salva vidas. pic.twitter.com/wwWJCKrFxa — Protección Civil Tamaulipas (@PCTamaulipas) May 27, 2026

Cae Palmera Luego de Fuertes Vientos en Matamoros, Tamaulipas

Los fuertes vientos registrados la mañana de este miércoles en Matamoros, derivados de una tormenta, provocaron afectaciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellas la caída de una palmera sobre la avenida Álvaro Obregón, una de las principales vialidades de acceso al Puente Nuevo Internacional.



El incidente obligó a la intervención de elementos de Tránsito, quienes desviaron la circulación vehicular para prevenir riesgos entre automovilistas, ya que la vialidad quedó parcialmente obstruida tras el desplome de la palmera.



De manera paralela, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para llevar a cabo las labores de remoción, con el objetivo de restablecer el paso en la zona lo antes posible.



A estas afectaciones se sumaron encharcamientos e inundaciones en calles aledañas, lo que complicó aún más la movilidad y llevó a numerosos conductores a evitar el área para no quedar varados o sufrir daños en sus unidades.

Reportan Acumulación de Basura en Calles de Matamoros

Las lluvias dejaron en evidencia una problemática que persiste en distintos sectores de Matamoros: la acumulación de basura en calles y camellones.



Durante las precipitaciones, en diversas zonas podían observarse bolsas de basura flotando entre los encharcamientos e incluso contenedores completos, situación que contribuye al taponamiento de alcantarillas y agrava las inundaciones.



Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar sacar la basura durante la temporada de lluvias y asegurar adecuadamente los botes y contenedores, a fin de prevenir que los desechos terminen obstruyendo el sistema pluvial.



De acuerdo con autoridades, desde el pasado fin de semana se han recolectado hasta 26 toneladas de basura en puntos considerados vulnerables, entre ellos el sector Los Sauces, calle España y la colonia Buenavista.