Lluvias Colapsan Avenidas en Matamoros; Automovilistas Quedan Atrapados

Las fuertes lluvias registradas en Matamoros dejaron importantes encharcamientos en distintos sectores de la ciudad.

Lluvias Colapsan Avenidas en MatamorosFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Lluvias intensas en Matamoros dejan avenidas intransitables y automovilistas atrapados. Autoridades piden evitar zonas inundadas para prevenir riesgos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+