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Seguirá Pronóstico de Lluvias Este Domingo en Tamaulipas por Frente Frío 1

Protección Civil mantiene el llamado a extremar precauciones ante el riesgo de acumulación de agua en zonas vulnerables

Pronóstico de Lluvias Este Domingo en Tamaulipas

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Lluvias en Tamaulipas: riesgo de encharcamientos y corrientes peligrosas. Protección Civil pide precaución.

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