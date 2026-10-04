Seguirá Pronóstico de Lluvias Este Domingo en Tamaulipas por Frente Frío 1

Las lluvias continuarán este domingo en Tamaulipas debido al abundante flujo de humedad que mantiene condiciones favorables para el desarrollo de nuevas áreas de precipitación, algunas de ellas localmente fuertes, principalmente en la Zona Norte, los Llanos de San Fernando y la Zona Centro del estado.

De acuerdo con Protección Civil de Tamaulipas, esta condición permanecerá durante el resto del día, por lo que se mantiene el riesgo de inundaciones repentinas y encharcamientos importantes, especialmente en zonas vulnerables.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica lluvias intensas para Tamaulipas, asociadas a la interacción de diversos sistemas meteorológicos, entre ellos el ingreso de humedad, un canal de baja presión, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y el reforzamiento de un frente frío.

Matamoros Acumula 8.5 Pulgadas de Lluvia Desde el Viernes

La Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros informó que el Comité de Contingencias permanece activo y en sesión permanente para coordinar los trabajos de atención en los puntos críticos de la ciudad.

Las cuadrillas continúan trabajando de manera ininterrumpida para mantener operativa la infraestructura hidráulica y contribuir a disminuir los niveles de agua acumulada en las zonas afectadas.

De acuerdo con los registros de la dependencia, entre el viernes 2 de octubre y las 10:00 horas de este domingo se han acumulado 8.5 pulgadas de lluvia en Matamoros.

Mantienen Cerrado Paso a Desnivel en el Centro de Reynosa por Acumulación de Agua

El punto que permanece cerrado a la circulación en Reynosa es el desnivel de la calle Nicolás Bravo, en la Zona Centro, debido al acumulamiento de agua registrado en el sector.

Una patrulla de Tránsito y Vialidad permanece en el sitio para resguardar el área y evitar que los automovilistas intenten cruzar, ya que algunos conductores se han aventurado a pasar pese a las condiciones.

Mantienen Cerrado Paso a Desnivel en Reynosa. Foto: N+

Tampico Reporta Lluvia Constante Durante la Madrugada

En Tampico se registró lluvia ligera pero constante durante toda la madrugada de este domingo. Actualmente, las precipitaciones han disminuido, aunque el cielo permanece nublado.

Hasta el momento, las autoridades reportan únicamente la caída de un árbol durante la noche del sábado, cerca de la Laguna del Carpintero, sin que se hayan informado otras afectaciones.

Ante el pronóstico de más precipitaciones, las autoridades pidieron a la población extremar precauciones y evitar cruzar calles o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo que representan las corrientes de agua y los encharcamientos profundos.