Protección Civil Advierte por Lluvias Intensas y Riesgo de Inundación en Tamaulipas

Autoridades de Protección Civil en Reynosa alertaron sobre el desplazamiento de una tormenta eléctrica que está generando lluvias de moderadas a fuertes durante esta mañana de martes 26 de mayo de 2026 en la ciudad, por lo que exhortaron a la población a tomar las precauciones necesarias ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas.

Por su parte, Protección Civil Tamaulipas informó que un sistema de tormentas se aproxima a los municipios de Reynosa y Río Bravo, con capacidad de provocar lluvias moderadas a intensas con una duración aproximada de una hora. Además, se prevé que dicho sistema alcance posteriormente a Valle Hermoso y Matamoros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima en Tamaulipas: Alertan por Pronóstico de Lluvias Hoy Martes 26 Mayo 2026 con Irma Aranda

Riesgo Elevado de Inundaciones en Reynosa y Matamoros

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de encharcamientos, acumulación significativa de agua y complicaciones en vialidades, por lo que recomendaron evitar zonas inundables, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.