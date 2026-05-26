Protección Civil Advierte por Lluvias Intensas y Riesgo de Inundación en Tamaulipas

Protección Civil alertó por el desplazamiento de tormentas eléctricas que podrían generar lluvias fuertes en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Lluvias en TamaulipasFoto: N+

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Tormentas eléctricas amenazan con lluvias fuertes en Reynosa y Río Bravo. Protección Civil alerta sobre posibles inundaciones.

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