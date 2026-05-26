Protección Civil Advierte por Lluvias Intensas y Riesgo de Inundación en Tamaulipas
Protección Civil alertó por el desplazamiento de tormentas eléctricas que podrían generar lluvias fuertes en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.
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Tormentas eléctricas amenazan con lluvias fuertes en Reynosa y Río Bravo. Protección Civil alerta sobre posibles inundaciones.
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PorRedacción N+
Autoridades de Protección Civil en Reynosa alertaron sobre el desplazamiento de una tormenta eléctrica que está generando lluvias de moderadas a fuertes durante esta mañana de martes 26 de mayo de 2026 en la ciudad, por lo que exhortaron a la población a tomar las precauciones necesarias ante posibles afectaciones derivadas de las condiciones climatológicas.
Por su parte, Protección Civil Tamaulipas informó que un sistema de tormentas se aproxima a los municipios de Reynosa y Río Bravo, con capacidad de provocar lluvias moderadas a intensas con una duración aproximada de una hora. Además, se prevé que dicho sistema alcance posteriormente a Valle Hermoso y Matamoros.
Riesgo Elevado de Inundaciones en Reynosa y Matamoros
Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de encharcamientos, acumulación significativa de agua y complicaciones en vialidades, por lo que recomendaron evitar zonas inundables, conducir con precaución y mantenerse atentos a los avisos oficiales.