Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, originario del estado de San Luis Potosí, se encuentran realizando una jornada de búsqueda en vida en el estado de Tamaulipas.

El grupo está conformado por familias de 29 víctimas desaparecidas en 2010.

Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros Realiza Jornada de Búsqueda en Tamaulipas. Foto: N+

No perdemos la esperanza, seguimos teniendo búsquedas en vida, búsquedas en campo en esta ocasión, pues nos tocó esta actividad de búsqueda en vida y de difusión, sobre todo para que no los olviden, para que si alguien tiene alguna información sobre ellos no los pueden hacer llegar a esa información. Rosa Laura Martínez. Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros

Los integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, realizan su recorrido acompañados por la Comisión de Búsqueda, así como por personal de la Fiscalía General de la República y elementos de la Guardia Nacional. Las actividades forman parte de una ruta que recorre varios municipios del estado.

Colectivo de Búsqueda Realiza Jornada en Matamoros, Tamaulipas. Foto: N+

