Protección Civil Coloca Sellos de Clausura en Empresa Química de Matamoros Luego de Explosión

Fue durante la tarde de este viernes 26 de diciembre de 2025 que personal de Protección Civil en Tamaulipas colocó sellos de clausura en uno de los accesos a la empresa química localizada sobre la carretera Matamoros-Reynosa luego de suscitarse una aparente explosión durante la noche del sábado 20 de diciembre de 2025.

Durante la clausura, estuvieron acompañados por elementos de la Guardia Estatal para vigilar que todo transcurriera con normalidad.

Primeros reportes indican que personal de la planta sigue ingresando y saliendo de la misma, sin que de momento haya más detalles.

¿Qué Pasó en la Planta Química de Matamoros Durante el Pasado Fin de Semana?

Un incidente se registró durante la noche del 20 de diciembre de 2025 en la planta química conocida como Koura ubicada en Matamoros, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Según reportes de los residentes cercanos, se escuchó un fuerte estruendo en la planta, lo que generó alarma a los alrededores. Sin embargo, las autoridades informaron que no existió riesgo para la población y que el incidente fue causado por la explosión de un aro que tiene un soplador de vapor.

La planta química emitió un comunicado donde informó que alrededor de las 21:46 horas del sábado, se registró un incidente al interior de una planta industrial, el cual provocó la liberación de vapor de agua y un fuerte ruido que fue percibido en los alrededores.

La empresa informó que no se reportaron personas lesionadas y que el hecho no representó riesgo alguno para la comunidad ni para el medio ambiente. correspondientes.

