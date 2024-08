Descubren Crematorio Clandestino en Reynosa; Alarma a Colectivos de Madres Buscadoras

Un crematorio clandestino fue descubierto en la colonia López Portillo de Reynosa, justo al fondo de la Calle Álvaro Obregón. La construcción, aún en obra negra, albergaba hornos que se presume eran utilizados para realizar cremaciones. En el lugar, las autoridades encontraron restos óseos, lo que ha generado una profunda preocupación en la comunidad.

El sitio ha sido asegurado por las autoridades, quienes ya han iniciado las investigaciones correspondientes. Sin embargo, el hallazgo ha encendido las alarmas entre los colectivos de madres buscadoras, quienes temen que sus seres queridos desaparecidos puedan haber terminado en lugares como este, operados al margen de la ley y sin control gubernamental,

No sabemos quién maneja este lugar, ni quién lo dirige. Al no tener los permisos adecuados, no podemos verificar si lo que se está haciendo ahí es con el consentimiento de los familiares. Nos empezamos a alarmar, independientemente de que sea un crematorio o una funeraria, pues se supone que no deberían quedar restos ahí.