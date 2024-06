Depresión Tropical Dos Llegaría a Convertirse en Huracán en el Océano Atlántico

A las 5:00 de la tarde, el centro de la Depresión Tropical Dos fue localizado cerca de la latitud 9.1 Norte y longitud 41.9 Oeste. La depresión se desplaza hacia el oeste a una velocidad aproximada de 28 km/h. Se prevé un movimiento continuo hacia el oeste y oeste-noroeste durante los próximos días. Según el pronóstico, el sistema se moverá a través de las islas de Barlovento entre la noche del domingo y el lunes.

Actualmente, los vientos máximos sostenidos alcanzan los 55 km/h con ráfagas más intensas. Se anticipa un fortalecimiento constante, y se espera que la depresión evolucione a tormenta tropical esta noche o el sábado temprano, y a huracán en unos pocos días.

