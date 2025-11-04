Estudiante Vuelca Sobre la Carretera Tampico - Valles

Un joven estudiante de 20 años de edad perdió el control de su vehículo cuando circulaba sobre la carretera Tampico-Valles y por consecuencia terminó volcado.

El conductor resultó con lesiones leves, pese a lo aparatoso del accidente logró salir por cuenta propia mientras algunos comerciantes no daban crédito a lo que había ocurrido.

Paramédicos de la agrupación Comisión Nacional de Emergencia Tamos, Veracruz, se encargaron de brindar atención prehospitalaria al joven que se dirigía al municipio de Pánuco, Veracruz. Fue trasladado a un nosocomio en un vehículo particular.

Presuntamente, el conductor perdió el control porque la camioneta no respondió y se estrelló contra un talud para terminar volcado.

Elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal de Veracruz se encargaron de acordonar el área y recabar información para deslindar responsabilidades.

Muere adulto mayor y siete personas resultan lesionadas en choque múltiple en la Victoria–Monterrey

Un accidente ocurrido en el kilómetro 65 de la carretera Victoria–Monterrey dejó una persona sin vida y siete lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

En el percance participaron tres camionetas y un automóvil. La persona fallecida fue identificada como José de 85 años, conductor de un vehículo Chevrolet Malibú viajaba acompañado de una mujer también mayor de edad, quien resultó lesionada.