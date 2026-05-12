Fans de Chayanne Llegan Desde Una Noche Antes Para su Concierto en la Feria de Tampico

Con la emoción a flor de piel y la ilusión intacta, cientos de fanáticos de Chayanne comenzaron a llegar desde una noche antes a los terrenos de la feria en Tampico para asegurar un buen lugar en el tan esperado concierto del cantante puertorriqueño.

Desde tempranas horas de este día, largas filas de seguidores se pudieron observar bajo el intenso sol, entre Playeras, gorras y distintos accesorios con la imagen y el nombre de Chayanne, los asistentes demostraron la emoción de finalmente ver a su artista favorito regresar a la ciudad después de varios meses de espera.

Noticia relacionada: Así Reaccionó Chayanne a Fans que le Gritaron “Papi” en Concierto en México

Concierto de Chayanne se había pospuesto en Tampico por mal clima en septiembre

Cabe recordar que este concierto había sido cancelado el pasado 25 de septiembre debido a cuestiones climatológicas, situación que dejó tristeza entre los asistentes; sin embargo, el cantante prometió regresar para cumplir con su público tampiqueño, promesa que se hace realidad tras ocho meses de espera.

En el lugar ya se mantiene un fuerte operativo de vigilancia para garantizar la seguridad de los asistentes, mientras el escenario luce completamente listo para recibir a uno de los artistas más queridos por el público latino.

Historias relacionadas: