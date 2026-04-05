Frente Frío 43 Deja Vehículos Varados y Fuertes Afectaciones en Reynosa

Tres vehículos varados en el Fraccionamiento Puerta Grande y algunos postes y palmeras incendiados, es el saldo registrado durante la madrugada y mañana de este domingo en la frontera de Reynosa.

Noticia Relacionada: Tortuga Lora Arriba a Playa Miramar y Bagdad en Tamaulipas por Temporada de Anidación

¿Cuál es la causa de los vehículos varados?

Esto, derivado de la entrada del frío número 43 que ha traído consigo precipitaciones ligeras pero constantes, acompañadas de actividad eléctrica y un descenso en la temperatura.

Autoridades municipales han cerrado algunos accesos principales a la zona centro de Reynosa y mantienen vigilancia en algunos otros puntos.

De mantenerse estas condiciones climatológicas, las actividades por Semana Santa, las cuales se realizarían en el Centro Recreativo La Playita, ubicado a la orilla del Río Bravo que colinda con Estados Unidos, podrían suspenderse para salvaguardar la integridad de la población.

La coordinación de Protección Civil municipal se mantiene en comunicación con CONAGUA y la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para desfogar los canales pluviales en caso de ser necesario y evitar que estos se desborden, tal como sucedió el 27 de marzo del 2025, que dejó a decenas de colonias inundadas y cientos de damnificados.

Historias Recomendadas: