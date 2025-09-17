¿Qué Sabemos del Robo Durante el Partido Guerreros vs Jaguares en Polideportivo de Reynosa?

La noche del martes 16 de septiembre de 2025, durante el encuentro de futbol entre Guerreros Reynosa y Jaguares de Nuevo León en el polideportivo de Reynosa, delincuentes aprovecharon para cometer robos a vehículos que se encontraban en el estacionamiento de este recinto deportivo.

Los ladrones entraron a los vestidores y se llevaron pertenencias, entre ellas un pasaporte de uno de los jugadores.

Así fue el robo a jugadores de futbol en el Polideportivo de Reynosa.



Durante el partido entre Guerreros Reynosa y Jaguares de Nuevo León, la noche del martes 16 de septiembre, delincuentes se llevaron sus pertenencias. pic.twitter.com/zu4UrpptMA — ViralesMex (@virales_mex) September 17, 2025

Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública dijo que por parte del ayuntamiento de Reynosa ya se prepara una demanda y será la Fiscalía de Tamaulipas quien actúe para procurar justicia.

Geovanni Barrios, secretario de Seguridad Pública en Reynosa, explicó que el proceso consiste principalmente en presentar la denuncia ante la autoridad correspondiente, es decir, el agente del ministerio público. Añadió que la dirección jurídica del ayuntamiento está revisando los detalles necesarios para llevar a cabo la denuncia y que, en casos donde se afecta un inmueble o patrimonio municipal, el propio ayuntamiento puede presentar la denuncia formal.

Durante la noche del evento, los asistentes lograron captar a los presuntos delincuentes, quienes se retiraron a bordo de una camioneta blanca.

Unos 15 jugadores resultaron afectados con el robo de pertenencias y documentos personales. A través de un comunicado, el equipo Guerreros FC condenó los hechos que atentan contra el deporte y que se trabaja de manera conjunta con las autoridades para esclarecer el suceso y localizar a los responsables.

Por su parte, los directivos del Polideportivo señalan que corresponde a los equipos contar con su propio cuerpo de seguridad para mantener vigilado el desarrollo del evento.

