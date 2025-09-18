Movilización en Reynosa Luego de Muerte de Un Hombre en Supermercado

Por presuntas causas naturales, un hombre de aproximadamente 50 años, perdió la vida la noche de este miércoles 17 de septiembre de 2025 en un estacionamiento de un supermercado ubicado en la Carretera Matamoros - Monterrey, en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil municipal para atender a la persona que, de acuerdo con testigos, se desvaneció repentinamente en el suelo, pero al llegar al sitio, esta ya no contaba con signos vitales.

Hombre Pierde la Vida en Estacionamiento de Supermercado en Reynosa. Foto: Virales_mex

Policía Investigadora en Reynosa Acudió a Dar Fe de los Hechos

El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Forense, mientras elementos de la Policía Investigadora recavaron información de los presentes para realizar los protocolos correspondientes.

Fiscalía Acudió a Levantamiento de Cuerpo en Supermercado de Reynosa. Foto: Virales_mex

