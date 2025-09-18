Investigan a Conductor de Transporte Público en Reynosa por Ver Videos Mientras Maneja

Después de que un conductor de transporte público de la Ruta 13 del Olmo, en la ciudad de Reynosa, fuera exhibido a través de las redes sociales viendo videos en su celular mientras manejaba con pasajeros a bordo, Lidia Garza, Delegada de la Secretaría correspondiente, informó que ya se investiga la situación de este conductor para tomar cartas en el asunto.

La delegada de Transporte Público reconoció que durante los últimos tres meses se han registrado ocho denuncias contra conductores del transporte público.

Piden Denunciar Formalmente a Conductores del Transporte Público en Reynosa

Añadió que las quejas informales en contra del servicio prevalecen sobre las formales, por lo que reiteró la importancia de que los usuarios realicen sus denuncias ante la secretaría de manera formal y no solo por redes sociales. Esto con el fin de llevar un mejor control de las diversas problemáticas a las que se enfrentan los pasajeros y así darles el seguimiento correspondiente.

También pueden emitir sus quejas de forma presencial ante la Secretaría de Transporte Público, ubicada en la Avenida Miguel Alemán con Calle Manuel Escandón. de la Colonia Módulo 2000, o a través del número telefónico: 899-9-24-30-93.

