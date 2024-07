Japonés Inicia en Reynosa un Kilométrico Maratón con Causa

Las deficiencias en el sistema educativo de Honduras han motivado a Shin Fujiyama, un ciudadano japonés, a emprender un ambicioso reto: correr 3 mil kilómetros con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a las escuelas de este país centroamericano.

Fujiyama inició su travesía desde el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, donde se congregaron algunas personas para conocer su historia y ofrecerle su apoyo.

Su ruta lo llevará a través de varios estados de México, incluyendo Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Posteriormente, ingresará a Guatemala para continuar su camino hacia Honduras.

El corredor tiene planeado recorrer una distancia diaria de 42 kilómetros antes de hacer una pausa y retomar su recorrido al día siguiente. Se espera que en los próximos días llegue a su primera parada: la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Tras iniciar este maratón kilométrico, este lunes 15 de julio 2024, Shin Fujiyama sufrió una deshidratación al correr los primeros 42 kilómetros, debido a las altas que se registran en Reynosa, Tamaulipas, por lo que fue necesario ingresarlo a urgencias de un hospital, donde cedió una entrevista vía telefónica para N+ Tamaulipas y explicó lo ocurrido.

Como no somos de aquí, no entendíamos muy bien que aquí en Tamaulipas el calor es de otro nivel. Entonces, ya corrimos la parte del día más caluroso, en la peor hora, me estaba acalambrando, me sentía super débil, dolor de cuerpo... estaba viendo borroso. Cuando terminé los 42 km, sin conocimiento me llevaron al hospital y vieras como me trataron superbién, me salvaron la vida los amigos de Reynosa. Les debo mucho a ustedes