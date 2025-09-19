Localizan con Vida a Ana Luisa, Menor Desaparecida en Reynosa

Apareció con vida la menor de 15 años de edad, Ana Luisa, N quien desapareció la noche del 17 de septiembre en la colonia Hacienda Las Fuentes, en Reynosa. Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos confirmaron que la joven fue localizada a través de sus redes sociales.

Hablaron para decirnos que ya había sido localizada con vida la menor de edad. La Comisión de Búsqueda para su protocolo de acción de búsqueda y la fiscalía tienen que atender la investigación sobre que fue lo que pasó realmente para que quede un precedente u hacer un análisis de contexto para que no vuelvan a suceder casos así Andrés Méndez Ñeco , Vocero Colectivo Amor por los Desaparecidos

La menor junto a su familia acudieron a la Fiscalía para realizar las declaraciones sobre este caso.

¿Qué le Pasó a Ana Luisa? La Menor Desaparecida en Reynosa

La noche del miércoles 17 de septiembre de 2025, Ana Luisa Rodríguez Escobar, una adolescente de 15 años, salió de su casa en Reynosa, Tamaulipas, y no regresó.

Alrededor de las 8:00 de la noche, la menor salió de su domicilio, ubicado en la calle Querétaro de la colonia Hacienda Las Fuentes, sector 3, para ir a comprar a una tienda cercana, a pocos metros de su domicilio.

Al no volver, sus familiares reportaron su desaparición ante las autoridades, lo que dio inicio a su búsqueda. A estas acciones se sumaron integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

José Andrés Méndez Ñeco, miembro de dicho colectivo, informó que las labores de búsqueda se mantienen en coordinación con las autoridades y continuaron este jueves 18 de septiembre en la calle Querétaro, último lugar donde fue vista la adolescente. En esta ocasión se contó con el apoyo de un canino entrenado para rastreo de personas.

