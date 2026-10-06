Alerta por Ciclón Cerca de Tamaulipas: Conagua Prevé Formación de Tormenta Isaias

El disturbio tropical 92L en el Golfo de México presenta una organización cada vez mayor y el Centro Nacional de Huracanes (CNH) elevó al 90% la probabilidad de que alcance desarrollo como ciclón tropical, informó Protección Civil de Tamaulipas.

De concretarse su evolución, el sistema recibiría el nombre de Isaias. Los escenarios actuales muestran un desplazamiento gradual hacia el este y posteriormente hacia el norte, trayectoria que lo alejaría progresivamente de las costas de Tamaulipas.

Protección Civil señaló que se espera una intensificación del sistema posiblemente a partir del miércoles 7 de octubre, mientras que el mayor fortalecimiento podría presentarse entre jueves y viernes.

A pesar de la evolución prevista, los modelos analizados hasta el momento reducen la posibilidad de una afectación directa del sistema tropical sobre Tamaulipas. Sin embargo, el disturbio continuará generando inestabilidad atmosférica, con posibilidad de tormentas y chubascos en algunas zonas durante los próximos días.

Las autoridades mantienen bajo vigilancia el sistema debido a que su trayectoria e intensidad pueden modificarse conforme avance su desarrollo.

Las lluvias registradas durante la madrugada de este martes dejaron nuevamente inundaciones y encharcamientos en distintos sectores de Matamoros. Entre las zonas con afectaciones se encuentran la colonia Cantinflas y algunos puntos de la zona centro, mientras que en la colonia Benito Juárez el agua comenzó a ingresar a patios de viviendas.

En el cruce del Periférico y la avenida Pedro Cárdenas se mantiene el flujo vehicular, aunque los conductores han reducido la velocidad y utilizan otros carriles para evitar las áreas con mayor acumulación de agua. En Pedro Cárdenas hay un carril afectado por el agua, mientras que sobre el Periférico se recomienda circular por los carriles de la izquierda.

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Las autoridades mantienen la recomendación de no ingresar a zonas donde el nivel del agua impida distinguir el pavimento y conducir con precaución, respetar la distancia entre vehículos y evitar maniobras a alta velocidad.

El pronóstico mantiene posibilidad de lluvias durante el resto del día, por lo que las condiciones en los sectores afectados podrían continuar. Aunque no existe una suspensión oficial de clases, algunos padres de familia han optado por no enviar a sus hijos a las escuelas ante las condiciones de las vialidades.