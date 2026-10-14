Detectan Hidrocarburo en Ríos de Altamira; Pemex Inicia Labores de Retiro

La presencia de hidrocarburo fue detectada en zonas lagunares de Altamira, a la altura del río Barberena, luego de un reporte realizado por habitantes de los ejidos Mariano Matamoros y Vuelta de las Yeguas, lo que movilizó a personal de Protección Civil, Bomberos y autoridades ambientales.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades municipales, tras recibir el aviso se realizaron recorridos de inspección en los ríos Barberena, San Antonio y Mezquite, donde se confirmó la presencia de material con características de hidrocarburo.

Ante el hallazgo, se notificó de inmediato a Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyos representantes acudieron al sitio para realizar una valoración y trasladar equipo especializado para contener el producto. Actualmente, una compañía trabaja en las labores de recuperación del material detectado en la zona.

En las acciones participan de manera coordinada las áreas municipales de Ecología y Medio Ambiente, Protección Civil y Bomberos, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Coordinación Regional de Protección Civil y personal de Pesca Municipal, con el objetivo de colaborar en las labores de atención y seguimiento.

Hasta el momento, las autoridades municipales no cuentan con una medición sobre la cantidad de material detectado ni con información precisa sobre el número de comunidades o habitantes que pudieran haber resultado afectados.

Se espera que la instancia responsable de los trabajos emita un reporte dirigido a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas, en el que se detalle el volumen de hidrocarburo localizado y la cantidad de material recuperado durante las labores de saneamiento.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades municipales exhortaron a la población a reportar cualquier posible riesgo para las personas o el medio ambiente, ya sea ante las dependencias municipales, estatales o federales, o directamente al número de emergencias 911.

Explicaron que, aunque la atención de este tipo de incidentes puede corresponder al ámbito federal, el municipio mantiene la disposición de acudir a realizar valoraciones y colaborar con las instancias competentes para facilitar una respuesta oportuna.

Las autoridades señalaron que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para atender este tipo de emergencias, mientras continúan los trabajos de recuperación del material detectado en la zona lagunar.