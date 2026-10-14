Medio Ambiente

Detectan Hidrocarburo en Ríos de Altamira; Pemex Inicia Labores de Retiro

Ante este tipo de situaciones, las autoridades municipales exhortaron a la población a reportar cualquier posible riesgo para las personas o el medio ambiente

Detectan Hidrocarburo en Ríos de Altamira; Pemex Inicia Labores de RetiroDetectan Hidrocarburo en Ríos de Altamira; Pemex Inicia Labores de Retiro. Foto: N+

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Hidrocarburo en ríos de Altamira moviliza a Pemex y autoridades.

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