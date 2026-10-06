Medio Ambiente

Ambientalistas Hallan Presuntos Restos de SpaceX en Playa Bagdad tras Lanzamiento de Starship

La organización señaló que el oleaje y las corrientes pudieron arrastrar los materiales hacia la costa

Ambientalistas Hallan Presuntos Restos de SpaceX en Playa Bagdad tras Lanzamiento de StarshipAmbientalistas Hallan Presuntos Restos de SpaceX en Playa Bagdad. Foto: @SpaceX

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Restos de SpaceX en Playa Bagdad: fuertes corrientes arrastran desechos del lanzamiento de Starship.

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