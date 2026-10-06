Ambientalistas Hallan Presuntos Restos de SpaceX en Playa Bagdad tras Lanzamiento de Starship

Integrantes de la organización ambientalista Conibio Global denunciaron el hallazgo de fragmentos de material aislante y recubrimientos en Playa Bagdad, los cuales atribuyen a la actividad realizada por SpaceX durante el decimocuarto lanzamiento de su cohete Starship cerca del Golfo de México.

De acuerdo con lo señalado por la agrupación, la combinación de tormentas, el fuerte oleaje y corrientes marinas habría arrastrado estos residuos hasta la franja costera de Tamaulipas. Los ambientalistas vinculan el material al lanzamiento el pasado 28 de septiembre, en el que un propulsor explotó en aguas del golfo.

Presuntos Restos del Cohete Starship de SpaceX. Foto: Conibio Global AC

Tras realizar un recorrido de inspección en los primeros cinco kilómetros de la playa, los técnicos de Conibio informaron haber localizado piezas similares a las documentadas en eventos de años anteriores. Asimismo, advirtieron sobre la posibilidad de que el patrón de corrientes siga depositando un mayor volumen de desechos en la zona.

La organización ambientalista indicó que ya se encuentra comunicando estos hallazgos a las autoridades federales correspondientes para que se dé seguimiento al caso y se evalúe la situación en la franja marítima.

Presuntos Restos del Cohete Starship de SpaceX. Foto: Conibio Global AC

Esta no sería la primera ocasión en que se documenta la presencia de presuntos desechos aeroespaciales en la zona. Durante 2025, en N+ dimos seguimiento a episodios similares en Playa Bagdad tras diversas pruebas de los cohetes de SpaceX en el Golfo de México.

En dichos eventos anteriores, la presencia de fragmentos y piezas metálicas en el litoral movilizó a la Capitanía de Puerto de Matamoros, la cual llegó a emitir avisos preventivos a la navegación, al tiempo que colectivos ambientales mantuvieron el monitoreo por el posible impacto ecológico en la fauna marina y en las zonas de anidación de la tortuga lora.