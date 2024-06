Adolescente Apuñala a su Abuela Porque le Pidió que Dejara el Celular

La señora Oralia Garza Leal, de 70 años, es la abuelita que fue víctima de cuatro puñaladas en diferentes partes del cuerpo, heridas que fueron provocadas por su nieta de 13 años de edad.

Los terribles hechos ocurrieron en el fraccionamiento Colinas de Tancol, al norponiente de Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con la propia abuelita, el ataque ocurrió cuando le pidió a su nieta que dejara el teléfono y se fuera a dormir: iban a ser las 3:00 de la mañana.

Yo me quise recostar y como tiene muchas fuerzas, que agarra el cuchillo y que me empieza, aquí me pegó con la cacha del cuchillo y aquí me golpeó también donde me medió cortó nada más.