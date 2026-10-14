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Trabajadores del IMSS-Bienestar en Ciudad Victoria se Manifiestan Bajo Protesta

Personal médico y operativo garantizó que las consultas y urgencias en las unidades de salud continuarán con normalidad

Trabajadores del IMSS-Bienestar en Ciudad Victoria se Manifiestan Bajo ProtestaTrabajadores del IMSS-Bienestar en Ciudad Victoria se Manifiestan. Foto: N+

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Protesta en Ciudad Victoria: Trabajadores del IMSS-Bienestar exigen atención a demandas laborales. Atención médica sigue garantizada.

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