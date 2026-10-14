Trabajadores del IMSS-Bienestar en Ciudad Victoria se Manifiestan Bajo Protesta

Integrantes de diversos sindicatos del sector salud se manifestaron este miércoles frente a las instalaciones de la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar en Ciudad Victoria, para exigir la atención inmediata a sus demandas laborales.

Entre los reclamos principales se encuentran el pago oportuno de uniformes, el respeto al periodo de desintoxicación para el personal expuesto a áreas de riesgo y la garantía de un trato equitativo e igualitario por parte de las autoridades hacia todos los gremios sindicales.

Los manifestantes aclararon que, a pesar de la protesta y de laborar bajo inconformidad, la atención médica a la ciudadanía no será suspendida ni desatendida en las unidades de salud.

Por otra parte, en otros municipios de Tamaulipas también se han previsto estas manifestaciones, como es el caso de Nuevo Laredo y Ciudad Madero el día de ayer, ya que personal de salud de la Unidad de Medicina Familiar No. 77 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Ciudad Madero, realizó una marcha de protesta para denunciar la falta de insumos y equipos médicos, así como exigir mejores condiciones laborales y salariales.

La movilización inició sobre la avenida Rosalío Bustamante y continuó hasta las instalaciones de la clínica, ubicadas en el bulevar Adolfo López Mateos, donde los trabajadores expusieron sus principales demandas.

En el caso de Nuevo Laredo, en un periodo de dos semanas, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, han realizado cuatro movilizaciones, entre ellas dos marchas y dos manifestaciones pacíficas, para exigir mejores condiciones laborales y atención a las carencias que, aseguran, enfrentan en los hospitales.

Más de 100 trabajadores partieron de la Plaza Hidalgo y avanzaron hacia el Hospital General de Zona número 11, donde continuaron expresando sus inconformidades.