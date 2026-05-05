Enfrentamiento Hoy en Reynosa, Tamaulipas: SSP Confirma 2 Policías Muertos y un Herido

Enfrentamiento armado entre civiles y la Guardia Estatal en el sector Valle Soleado de Reynosa, Tamaulipas deja a dos policías sin vida y uno más herido. Los hechos ocurrieron mientras los elementos de seguridad hacían recorridos de vigilancia y comenzó la situación de riesgo.

A través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas se informó el fallecimiento de los elementos del corporativo identificados como Marco Tulio Pizaña Torres y Vicente Toledo Ruiz. En la publicación la institución expresó sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas que murieron en labor de sus funciones la tarde de hoy.

Realizan operativo por enfrentamiento armado en Reynosa

Se mantiene una fuerte vigilancia aérea y terrestre en este sector por parte de las fuerzas estatales y federales, según las primeras indagatorias se presume, fue un ataque directo contra una unidad de la corporación de seguridad.

Hasta el momento se tiene información de que hay un civil detenido que viajaba en una camioneta tipo caravana color blanca que portaba armas largas y cartuchos.

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