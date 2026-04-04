Personal Naval Rescata a Dos Turistas en Playa Mezquital, Matamoros

Durante la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, personal de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México realizó el rescate de dos adultos en la playa Mezquital, quienes se encontraban en dificultades mientras realizaban actividades acuáticas recreativas.

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¿Qué sucedió?

Los elementos navales detectaron a las personas en riesgo y activaron los protocolos de emergencia, logrando ponerlas a salvo. Personal de sanidad naval, en coordinación con paramédicos de Orduña, brindó atención médica y tras estabilizarlos, fueron entregados a sus familiares en condiciones favorables.

La “Operación Salvavidas Semana Santa 2026” se lleva a cabo del 27 de marzo al 12 de abril, con el objetivo de garantizar la seguridad de los vacacionistas nacionales e internacionales en las principales playas y destinos turísticos del país.

La Secretaría de Marina recuerda a la ciudadanía que para emergencias en la mar se encuentra disponible el Sector Naval de Matamoros en el número 868 822 9504 y la línea nacional 800 627 4621 (800 MARINA 1).

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