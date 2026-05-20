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Reportan a Hombre Lesionado por Arma de Fuego en Ciudad Victoria, Tamaulipas

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Reportan un hombre lesionado por arma de fuego en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Reportan a Hombre Lesionado por Arma de Fuego en Ciudad Victoria, Tamaulipas

Reportan a Hombre Lesionado por Arma de Fuego en Ciudad Victoria, Tamaulipas. N+

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La noche de este 20 de mayo, autoridades de seguridad, reportaron un ataque armado en la colonia Miguel Alemán de Ciudad Victoria alrededor de las 8:00 de la noche. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rosa y Nicolás Bravo, donde un hombre resultó herido por disparos de arma corta.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y su estado de salud. 

Realizan operativo tras ataque armado en Ciudad Victoria

Las autoridades de seguridad implementaron un operativo en Ciudad Victoria y realizan recorridos en la zona. No se han detenido a los responsables del ataque y se desconoce las primeras líneas de investigación. 

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