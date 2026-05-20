Reportan a Hombre Lesionado por Arma de Fuego en Ciudad Victoria, Tamaulipas

La noche de este 20 de mayo, autoridades de seguridad, reportaron un ataque armado en la colonia Miguel Alemán de Ciudad Victoria alrededor de las 8:00 de la noche. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rosa y Nicolás Bravo, donde un hombre resultó herido por disparos de arma corta.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima y su estado de salud.

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Autoridades atienden reporte sobre masculino lesionado por proyectil de arma de fuego en la Calle Rosa con Nicolás Bravo en la colonia Miguel Alemán de #Victoria.



Elementos de seguridad mantienen recorridos y vigilancia en la zona. pic.twitter.com/hf8PT2umy3 — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) May 21, 2026

Realizan operativo tras ataque armado en Ciudad Victoria

Las autoridades de seguridad implementaron un operativo en Ciudad Victoria y realizan recorridos en la zona. No se han detenido a los responsables del ataque y se desconoce las primeras líneas de investigación.

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