Autoridades Exhortan a Vacunarse contra Influenza, COVID-19 y Neumococo en Tamaulipas

El secretario de Salud de Tamaulipas, Ricardo Guerrero Morales, exhortó a la población a completar sus esquemas de vacunación contra la influenza, COVID-19 y neumococo, ante el inicio de la temporada en la que aumenta el riesgo de contraer enfermedades respiratorias.

Como parte de estas acciones, comenzó la Semana Estatal de Vacunación, durante la cual también se reforzará la aplicación de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial, dirigida a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 34 y 36 de gestación.

Esta campaña inició el pasado 12 de octubre y se mantendrá vigente hasta el 2 de abril del próximo año, con aplicación de dosis en los 43 municipios de Tamaulipas para prevenir enfermedades respiratorias y reducir el riesgo de complicaciones durante la temporada de frío.

En esta estrategia participarán dependencias como el IMSS-Bienestar, el IMSS ordinario y el ISSSTE, con el propósito de facilitar el acceso a las vacunas y fortalecer la prevención de enfermedades entre la población tamaulipeca.

Por otra parte, con excelente respuesta inició la Jornada de Vacunación contra la Influenza, Neumococo y Covid 19 y la aplicación de otros biológicos propios de la temporada invernal en la Casa Club del Adulto Mayor en el municipio de Nuevo Laredo.

Serán un total de 113 mil 944 dosis contra la influenza, 17 mil 34 contra covid-19, 5 mil 820 contra el virus del papiloma humano (VPH) y 12 mil contra el neumococo; forman parte de las metas de vacunación para la temporada