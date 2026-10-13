Salud

Autoridades Exhortan a Vacunarse contra Influenza, COVID-19 y Neumococo en Tamaulipas

En esta estrategia participarán dependencias como el IMSS-Bienestar, el IMSS ordinario y el ISSSTE

Autoridades Exhortan a Vacunarse contra Influenza, COVID-19 y Neumococo en TamaulipasAutoridades Exhortan a Vacunarse contra Influenza, COVID-19 y Neumococo en Tamaulipas. Foto: N+

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El secretario de Salud de Tamaulipas insta a vacunarse contra enfermedades respiratorias. Participan IMSS-Bienestar, IMSS e ISSSTE.

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