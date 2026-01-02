Detectan Segundo Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas; se Trata de un Equino en Altamira

Se encienden las alarmas en la zona sur de Tamaulipas ante un caso confirmado de gusano barrenador en el ejido Llano Grande, Altamira, zona del río Tamesí. El Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal en Tamaulipas, Cuauhtémoc Amaya García, confirmó que un equino fue atendido por unas lesiones, el mismo que presentó larvas muertas de gusano barrenador.

Por otra parte, el secretario de ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, explicó que existe coordinación con dependencias federales y estatales para tomar medidas de prevención y evitar que esto se propague.

Hemos estado tomando acciones de prevención, el trampeo que le llaman y adquisición de material como la Ivermectina para que no llegue a animales domésticos porque nos previene también la parte de zona urbana en el municipio. José Francisco Pérez Ramírez, Secretario de ayuntamiento de Altamira.

A partir de este sábado, brigadas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y del Gobierno del Estado iniciarán recorridos de inspección en las localidades de Mata del Abra, El Fuerte, Vuelta de las Yeguas y Tres B.

Que por favor nos indiquen si tienen alguna sospecha, que encuentren algún tipo de ataque de este gusano; ellos ya lo identifican y han tenido inclusive información previa para poderlo identificar, que nos avisen a las autoridades que estamos trabajando. José Francisco Pérez Ramírez, Secretario de ayuntamiento de Altamira.

Primer Caso de Gusano Barrenador en Tamaulipas

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural atendió hace unos días, un caso de gusano barrenador del ganado detectado en un becerro de seis días de nacido en Llera, Tamaulipas, el cual presentaba una miasis en el área del ombligo.

Tras la notificación realizada por un médico veterinario zootecnista, personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria acudió al predio, donde se mantienen 21 bovinos de diferentes edades. Luego de la inspección correspondiente, se confirmó que no existen otros animales afectados por esta plaga.

El Senasica desplegó personal técnico especializado para fortalecer la vigilancia epidemiológica en la zona. Entre las acciones implementadas se encuentra el rastreo epidemiológico y la búsqueda activa de casos sospechosos, en coordinación con personal del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

