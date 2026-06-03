Camioneta Choca Contra Auto y Vuelca en la Colonia Águila en Tampico; Hay Cuatro Heridos

Un aparatoso accidente originado por conductor que conducía aparentemente a exceso de velocidad, provocó que el conductor de una camioneta chocara contra un auto estacionado en calles de la colonia Águila, en Tampico, donde hubo como resultado de este accidente, cuatro heridos.

De acuerdo a reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando el conductor de la camioneta circulaba a exceso de velocidad cuando al llegar al cruce de las calles Chairel y Cerezo, chocó contra un auto estacionado.

Desafortunadamente, al momento del impacto, en el vehículo estacionado se encontraban al interior dos adultos y dos niños, quienes al momento del impacto, ninguno de los pasajeros no portaban el cinturón de seguridad.

Tras el fuerte choque, el conductor de la camioneta perdió el control y terminó volcando la unidad metros más adelante, mientras que vecinos y testigos del accidente, al ver lo que había ocurrido, llamaron a los números de emergencia.

Ante el fuerte ruido del choque, los habitantes de la zona se acercaron inmediatamente con la finalidad de poder ayudar, esto al ver que al interior del auto estacionado, había dos menores de edad y se desconocía su estado de salud.

Paramédicos atienden a los dos niños y a los dos adultos

A los pocos minutos, los primeros en llegar fueron policías municipales de Tamaulipas, quienes al confirmar el accidente, pidieron nuevamente el apoyo del personal de Voluntarios Zona Sur, quienes al llegar brindaron atención médica a los menores y adultos, quienes afortunadamente no presentaban heridas de consideración.

Asimismo, las autoridades, lograron deener al conductor de la camioneta, quien pese a lo paratoso del accidente, logró salir ileso, por lo que solo deberá responder por los daños ocasionados en este choque.

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