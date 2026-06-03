Camioneta Choca Contra Auto y Vuelca en la Colonia Águila en Tampico; Hay Cuatro Heridos

El conductor chocó contra un auto estacionado y terminó volcado en calles de la colonia Águila en Culiacán. Los heridos fueron atendidos en el lugar.

La camioneta terminó volcada a la mitad de la calle.Foto: N+

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Accidente en Tampico: camioneta vuelca tras chocar con auto estacionado. Cuatro personas, incluidos dos menores, resultan heridas.

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