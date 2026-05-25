Incendio en Subestación de CFE en Reynosa Provoca Apagón en Varias Colonias

Un incendio al interior de una subestación de la CFE en la colonia López Portillo de Reynosa provocó apagones en varias colonias cercanas.

Incendio Subestación de CFE en ReynosaFoto: N+

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Incendio en subestación CFE en Reynosa deja sin luz a varias colonias.

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