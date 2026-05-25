Incendio en Subestación de CFE en Reynosa Provoca Apagón en Varias Colonias

Se reporta incendio al interior de una subestación de la CFE ubicada en la colonia López Portillo, en Reynosa, situación que ha provocado fallas y suspensión del servicio eléctrico en varias colonias cercanas.

Hasta el momento, autoridades y cuerpos de emergencia se movilizan en la zona para atender la situación. Se espera que en las próximas horas la CFE informe sobre las causas del incidente y el tiempo estimado para restablecer la energía.

Foto: N+

Desconocen causas del incendio en subestación de CFE en Reynosa; no reportan personas lesionadas

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio al interior de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en la colonia López Portillo, en Reynosa.

En el lugar ya trabaja personal de la CFE para atender la emergencia y restablecer el servicio eléctrico en las colonias afectadas por el apagón registrado tras el incidente.

#CFEInforma | Con maniobras inmediatas se ha restablecido el suministro al 100% de los usuarios afectados en el municipio de Reynosa, Tamaulipas.



La Comisión Federal de Electricidad informa que, se registró el daño de un transformador en la subestación Juárez, por lo que… — CFEmx (@CFEmx) May 25, 2026

La zona permanece resguardada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Estatal y Guardia Nacional, mientras continúan las labores de supervisión y seguridad en el área.

Autoridades informaron que, hasta el momento, no se reportan personas lesionadas derivado de este incendio.

Información en desarrollo.