Mueren Dos Motociclistas en Accidentes Registrados el Fin de Semana en Reynosa, Tamaulipas

Dos motociclistas perdieron la vida durante este fin de semana en la ciudad de Reynosa, en diferentes percances viales.



El primero de ellos se registró la madrugada del domingo 24 de mayo de 2026, sobre el Libramiento Matamoros-Monterrey, entre las colonias Jarachina Norte y Jarachina Sur, donde el conductor de la unidad motriz de dos ruedas fue impactado por una camioneta Chevrolet, modelo Tahoe, color guindo, perdiendo la vida casi al instante.



La mañana del mismo día, otro motociclista fue impactado por un vehículo fantasma en el Viaducto de Reynosa, en el tramo de la Avenida Las Torres y Carretera San Fernando.

Fiscalía General de Justicia en Tamaulipas Investiga Accidentes en Reynosa



El hombre de 35 años identificado como Rodrigo fue trasladado por paramédicos al Hospital IMSS #270, pero lamentablemente en el trayecto perdió la vida.



Ambos casos fueron tomados por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en turno para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades o, en su caso, emitir la sanciones correspondientes.