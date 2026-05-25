Mueren Dos Motociclistas en Accidentes Registrados el Fin de Semana en Reynosa, Tamaulipas

Dos motociclistas perdieron la vida durante este fin de semana en Reynosa, en hechos distintos ocurridos sobre el Libramiento Matamoros-Monterrey

Mueren Dos Motociclistas en ReynosaFoto: Escuadrón de Rescate Tamaulipas

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Fin de semana trágico en Reynosa: dos motociclistas mueren en accidentes viales. La Fiscalía investiga los hechos.

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