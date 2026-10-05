Volcadura en Carretera Victoria-Soto la Marina Deja Dos Lesionados

Un accidente vial se registró este lunes a la altura del kilómetro 12 de la carretera Victoria-Soto la Marina, donde un automóvil compacto volcó tras salirse del camino e impactar la infraestructura de telefonía.

De acuerdo con los primeros reportes, la combinación de la lluvia registrada en la zona y el presunto exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, invadiera el carril contrario y derribara un poste a su paso, terminando volcado con las ruedas hacia arriba.

En el vehículo viajaban dos trabajadores de una conocida empresa de bebidas y refrescos, quienes se dirigían a realizar labores en la zona de los ejidos San Juan y El Ranchito.

A pesar de la magnitud del impacto, ambos ocupantes resultaron únicamente con lesiones leves.

Elementos de auxilio y autoridades viales acudieron al lugar para brindar atención médica, abanderar el tramo carretero y coordinar las maniobras para el retiro de la unidad accidentada.