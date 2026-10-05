Accidentes

Volcadura en Carretera Victoria-Soto la Marina Deja Dos Lesionados

La unidad terminó con las ruedas hacia arriba luego de salir del camino e impactar un poste

Volcadura en Carretera Victoria-Soto la Marina Deja Dos LesionadosVolcadura en Carretera Victoria-Soto la Marina Deja Dos Lesionados. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en el km 12 de la carretera Victoria-Soto la Marina: un auto volcado y dos lesionados leves. La lluvia y velocidad, posibles causas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+