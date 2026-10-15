Seguridad

Aseguran Cargamento de Pirotecnia en el Puente Tampico, Tamaulipas

La unidad y la mercancía quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República

Aseguran Cargamento de Pirotecnia en el Puente Tampico, TamaulipasAseguran Cargamento de Pirotecnia en el Puente Tampico, Tamaulipas. Foto: SSPT

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Operativo conjunto en el Puente Tampico asegura material pirotécnico sin documentos legales. La FGR investiga el destino en Soto La Marina.

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