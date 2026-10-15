Aseguran Cargamento de Pirotecnia en el Puente Tampico, Tamaulipas

Un cargamento de material pirotécnico fue asegurado durante un operativo conjunto de la Guardia Estatal, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el Puente Tampico.

De acuerdo con la información disponible, la mercancía era transportada en un camión de carga cuyos ocupantes no pudieron acreditar la procedencia legal del material.

El cargamento presuntamente tenía como destino el municipio de Soto La Marina, Tamaulipas.

Tras el aseguramiento, los dos tripulantes, la unidad y la mercancía quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar la situación legal del material y de los involucrados.