Aseguran Más de 49 Mil Litros de Hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas

Como parte de las acciones implementadas dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, autoridades federales realizaron un cateo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde lograron asegurar más de 49 mil litros de hidrocarburo.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, los hechos ocurrieron durante operativos coordinados realizados los días 22, 23 y 24 de mayo de 2026, en distintos estados del país.

Decomiso de Hidrocarburo se Realizo tras Cateo a Inmueble en Reynosa

En el caso de Tamaulipas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal ejecutaron un cateo en un inmueble ubicado en Reynosa.

El @GabSeguridadMX informa acciones relevantes del 22, 23 y 24 de mayo de 2026. https://t.co/Pmxn8rHDY0 pic.twitter.com/vcsE3XbGST — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 25, 2026

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 49 mil 530 litros de hidrocarburo, además de un contenedor de acero móvil y tres motobombas presuntamente utilizadas para el manejo y traslado del combustible.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas derivadas de este operativo.