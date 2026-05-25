Aseguran Más de 49 Mil Litros de Hidrocarburo en Reynosa, Tamaulipas

Autoridades federales y estatales aseguraron más de 49 mil litros de hidrocarburo durante un cateo realizado en Reynosa, Tamaulipas.

Aseguran Hidrocarburo en Reynosa, TamaulipasFoto: SSPC

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Operativo en Reynosa: Más de 49 mil litros de hidrocarburo asegurados por autoridades. Conoce los detalles de esta acción dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad.

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