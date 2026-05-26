Detienen a Presunto Responsable del Asesinato de Agente de Tránsito en El Mante, Tamaulipas

Autoridades confirmaron la detención de una persona presuntamente relacionada con el asesinato de un agente de Tránsito ocurrido en Ciudad Mante, Tamaulipas.



La captura se realizó horas después de los hechos, como parte de los operativos coordinados entre corporaciones estatales y municipales desplegados en la zona.

Asesinato de Agente de Tránsito en El Mante Sigue en Curso



El caso continúa bajo investigación para determinar la participación del detenido y esclarecer completamente los hechos que derivaron en la muerte del elemento vial.



"hubo una persona detenida con esta situación que bien comentas en Ciudad Mante y, pues, parte de lo que se tiene que ir optimizando en materia de cobertura de seguridad en el estado, precisamente la coordinación a través de nuestro sistema de emergencias y los cuerpos operativos desplegados en campo permiten estas prontas acciones y estas eventuales detenciones de este tipo de situaciones que son lamentables y que el estado y el municipio seguirán atendiendo de manera puntual". Willy Zúñiga Castillo, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal.