Detienen a Presunto Responsable del Asesinato de Agente de Tránsito en El Mante, Tamaulipas

Autoridades confirmaron la detención de una persona presuntamente relacionada con el asesinato de un agente de tránsito ocurrido en El Mante, Tamaulipas.

Detienen a Sospechoso Asesinato El ManteFoto: @noticias_tams

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Detenido presunto responsable del asesinato de un agente de tránsito en El Mante, Tamaulipas. La captura se logró gracias a operativos coordinados.

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