Vinculan a Proceso a Alan Jesús “N” por Feminicidio en González, Tamaulipas

La Fiscalía de Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso de Alan Jesús “V”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio ocurrido en el municipio de González.

Vinculan a ProcesoFoto: N+

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Alan Jesús 'V' vinculado a proceso por feminicidio en González, Tamaulipas. La Fiscalía presenta pruebas contundentes. Investigación sigue en curso.

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