Vinculan a Proceso a Alan Jesús “N” por Feminicidio en González, Tamaulipas

La autoridad judicial, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, vinculó a proceso a Alan Jesús “V” por su probable responsabilidad en el delito de Feminicidio.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el día 11 de mayo de 2026, en una brecha en el municipio de González, Tamaulipas. donde la víctima fue privada de la vida. Tras valorar los datos aportados por el Agente del Ministerio Público, el Juez de Control determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

Vinculan a Proceso a Tres Personas en Tampico por el Delito de Feminicidio

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de Gema Iyari “T”, Ricardo Daniel “M” y Francisco León “R” por el delito de feminicidio.

Una vez analizados los datos de prueba aportados por el Representante Social, adscrito a la Fiscalía Especializada en la investigación del delito de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, un juez de control dictó el auto de vinculación a proceso, por los hechos registrados el pasado 26 de abril en la colonia Nuevo Progreso de Tampico, donde una mujer fue privada de la vida con disparo de arma de fuego.

Asimismo, la autoridad judicial estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria y, a petición del Agente del Ministerio Público, la Prisión Preventiva Justificada como medida cautelar.