Seguridad

Capturan a 3 Personas y Aseguran Armas tras Persecución en Ciudad Victoria

El operativo ocurrió sobre el bulevar Tamaulipas, donde agentes interceptaron una unidad cuyos ocupantes ignoraron la indicación de detenerse

Capturan a 3 Personas y Aseguran Armas tras Persecución en Ciudad VictoriaCapturan a 3 Personas y Aseguran Armas tras Persecución en Ciudad Victoria. Foto: N+

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Operativo en el bulevar Tamaulipas termina con 3 arrestos y el aseguramiento de armas.

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