Capturan a 3 Personas y Aseguran Armas tras Persecución en Ciudad Victoria

Tres personas fueron aseguradas junto con dos armas de fuego largas, tras una persecución registrada sobre el bulevar Tamaulipas, en Ciudad Victoria.

De acuerdo con el reporte preliminar, elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron un vehículo que circulaba en actitud sospechosa, por lo que se le marcó el alto.

El conductor hizo caso omiso y se inició una persecución que concluyó metros más adelante con la detención de los tres tripulantes.

Durante el seguimiento, los ocupantes del vehículo sospechoso habrían realizado detonaciones contra la unidad oficial, sin lograr impactarla.

La movilización concluyó metros más adelante, donde los elementos de seguridad lograron interceptar la unidad y detener a los tres tripulantes.

En el interior del vehículo quedó una persona herida por arma de fuego, quien refirió ser víctima. Las autoridades ya investigan su participación en los hechos

Las personas detenidas y los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones y el deslinde de responsabilidades.

Hasta el momento, no se han dado a conocer de manera oficial las identidades de los detenidos ni mayores detalles sobre el tipo de armamento asegurado.